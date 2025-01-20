Emerson Royal kimdir? Galatasaray'a 15 milyon euroluk sağ bek

20 Ocak 2025 16:33 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:36

Milan'ın sezon başında 15 milyon euroya transfer ettiği Emerson Royal için Galatasaray’ın görüşmelere başladığı iddia edildi.

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Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray​, transfer​ çalışmalarını hızlandırmaya başladı.

GALATASARAY'A 15 MİLYON EUROLUK SAĞ BEK

İddialara göre Galatasaray, Emerson Royal için Milan​ ile ilk teması kurdu.

Milan'ın Kyle Walker'ı kiralamak için Manchester City ile anlaştığı ve bu nedenle Emerson Royal transferine sıcak baktığı belirtiliyor.

Milan, Emerson Royal'i sezon başında 15 milyon euro karşılığında Tottenham​'dan transfer etmiş ve 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

EMERSON ROYAL KİMDİR?

Emerson Royal, 14 Ocak 1999 tarihinde doğdu.

181 santimetre boyunda ve 79 kilo olan Emerson Royal, sağ ayağını kullanmaktadır.

Bu sezon 25 maça çıkan Brezilyalı sağ bek, toplamda 1863 dakika süre aldı.