Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Emerson Royal kimdir? Galatasaray'a 15 milyon euroluk sağ bek

Emerson Royal kimdir? Galatasaray'a 15 milyon euroluk sağ bek

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Ocak 2025 16:33 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:36
Emerson Royal kimdir? Galatasaray&#039;a 15 milyon euroluk sağ bek

Milan'ın sezon başında 15 milyon euroya transfer ettiği Emerson Royal için Galatasaray’ın görüşmelere başladığı iddia edildi.

Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray​, transfer​ çalışmalarını hızlandırmaya başladı.

Emerson Royal kimdir? Galatasaray'a 15 milyon euroluk sağ bek - 1. Resim

GALATASARAY'A 15 MİLYON EUROLUK SAĞ BEK

İddialara göre Galatasaray, Emerson Royal için Milan​ ile ilk teması kurdu.

Milan'ın Kyle Walker'ı kiralamak için Manchester City ile anlaştığı ve bu nedenle Emerson Royal transferine sıcak baktığı belirtiliyor.

Milan, Emerson Royal'i sezon başında 15 milyon euro karşılığında Tottenham​'dan transfer etmiş ve 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Emerson Royal kimdir? Galatasaray'a 15 milyon euroluk sağ bek - 2. Resim

EMERSON ROYAL KİMDİR?

Emerson Royal, 14 Ocak 1999 tarihinde doğdu.

181 santimetre boyunda ve 79 kilo olan Emerson Royal, sağ ayağını kullanmaktadır.

Bu sezon 25 maça çıkan Brezilyalı sağ bek, toplamda 1863 dakika süre aldı.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
galatasaraytransfermilantottenham

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...