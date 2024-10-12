Emir Bahadır, Instagram'da 2,7 milyon takipçiye ulaştı

12 Ekim 2024 10:15 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 10:20

İş dünyasında adından söz ettiren Emir Bahadır'ın gündemde yer alması üzerine kimdir, kaç yaşında aramaları yükseldi. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Emir Bahadır konuşulmaya devam ediyor.

Instagram​ platformu üzerinde milyonlarca takipçisi olan Emir Bahadır'ın fotoğrafları ve yaşam tarzı beğeni toplarken sevgilisi var mı, aslen nereli merak edildi.

EMİR BAHADIR KİMDİR?

Bahadiring Realty NYC'nin kurucu ve yöneticilerinden olan Bahadır, emlak​ üzerine faaliyet gösteren bilindik isimlerden bir tanesidir.

BHDR'i Bahadiring Realty NYC ile ittifaka ulaştırmış ve bu sayede Avrupa ve Orta Doğudaki yatırımcılar arasında bağ kurmayı başaran isim, American School mezunudur.

15 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. İstanbul doğumlu olan Bahadır, sosyal medyada 2,7 milyon takipçiye ulaştı.