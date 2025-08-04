Emlak Konut borsadan ev alma nasıl oluyor?

Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikasında Borsa İstanbul'da talep toplama süreci bugün başladı.

TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından başlatılan Gayrimenkul Sertifikası modeliyle, küçük paylarla büyük yatırım imkânı elde ediliyor.

8 Ağustos’a kadar 7,59 TL fiyatla Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla işlem gören sertifikalar için talepler alınacak.

BORSADAN EV ALMA NASIL OLUYOR?

Açıklanan yüzde 25 indirimli DMLKT değeri şuan 7,59 TL.

Bu parayı ödeyerek hisseyi aldığınızda sizin de bir sertifikasınız olabiliyor.

Daha sonrasında örneğin, 1+1 daire için 631 bin 516 adet sertifika almanız gerekiyor.

Bu şekilde alarak gayrimenkul sahibi olabilirsiniz.

Ayrıca hisse senedi gibi bu sertifikaları istediğiniz zaman da nakde çevirme imkânınız var.