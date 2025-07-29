Emlak Konut Gayrimenkul Sertifikası halka arz fiyatı 2025! Borsa İstanbul'dan fiyat marjı açıklaması son dakika

Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açılarak ulaşılabilir olan gayrimenkul sertifikalarının halka arz fiyatı belli oldu.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ FİYATI 2025 SON DAKİKA

4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplama süreci yaşanırken 11 Ağustos itibarıyla borsada işlem görecek olan gayrimenkul sertifika halka arzları %25 indirim ile 7,59 TL'den halka arz edilecek. Üst limitin olmadığı halka arzda alt alım limiti 1 adet ile sınırlandırıldı. Sertifikalara Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak ulaşılıyor.

BORSA İSTANBUL GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYAT MARJI AÇIKLAMASI

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre gayrimenkul sertifikasında günlük fiyat marjı düşürüldü. Sertifikaların günlük fiyat marjı %10'den %5'e düşürüldü. Açıklama ise şöyle oldu:

“Pay Piyasası’nda işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacaktır. Değişikliğin yer aldığı Pay Piyasası Prosedürü’ne Borsamız kurumsal internet sitesinden ulaşılabilecektir"

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

İlk başta 1540 konutun ihraç edileceği uygulamada toplamda 5 bin 325 konut, 244 ticari ünite yapılacak. Açıklamaya göre inşaata 1 Ekim'de başlanırken 4 Şubat 2029'ta tamamlanacak. Gayrimenkul sertifikası halka arz 4-8 Ağustos tarihlerinde talep toplarken, 11 Ağustos itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Gelen son dakika açıklamasına göre günlük fiyat marjı %10'dan, %5'e düşürüldü.