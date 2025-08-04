Emlak Konut Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Bugün halka arz oluyor

Bugün itibarıyla talep toplamaya başlayan Gayrimenkul Sertifikası 8 Ağustos'a kadar talep toplayacak. Talep toplama süresinin sonunda işlem görecek olan hisse oransal dağıtım gerçekleştirecek. Emlak Konut Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır merak edenler için halka arz satın alma rehberi!

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Damla Kent projesinde, Borsa İstanbul'da yapılacak talep toplama için Gayrimenkul Sertifikası'nın işlem kodu "DMLKT" olarak belirlenirken bugün talep toplamaya başladı. Süreç 8 Ağustos'a kadar devam ederken oransal dağıtım yapılacak. Sertifika alabilmek için yapmanız gerekenler basit. Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumda yatırım hesabınız olması gerekiyor.

Aracı kurum veya banka hesabı için şube ve mobil uygulamaları kullanabilirsiniz. Hesabınızı açtıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir. 4-8 Ağustos aralığında tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz. Mobil uygulamada Yatırımlar-Halka Arz-Hisse Senedi Halka Arz- Kesin Talep adımlarını takip ettikten sonra DMLKT işlem kodunu seçmelisiniz. İstediğiniz sertifika sayısını girdikten sonra ödeme yöntemini seçiniz. İşlemi onayladıktan sonra satın alım gerçekleşmiş olacaktır.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEREDEN ALINIR?

Bugün talep toplamaya başlayan Gayrimenkul Sertifikasının hisse fiyatı 7,59 TL olurken borsa kodu DMLKT olarak belirlendi. Oransal dağıtım yapacak olan hisse bugün talep toplarken ilk işlem tarihi 14 Ağustos olarak duyuruldu. Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım bankaları aracılığıyla açılan hesap üzerinden sertifika satın alabileceksiniz. Peşinat, faiz ve taksit yükünü de ortadan kaldıran sertifikanın kapsam alanı olan Damla Kent Projesi'nde 5 bin 325 adet konut ve 244 ticari ünite inşa edilecek.