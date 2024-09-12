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Emlak vergisi 2.taksit ödemeleri 1 Kasım'da başlayacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
12 Eylül 2024 08:17 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 08:20
Emlak vergisi 2.taksit ödemeleri 1 Kasım&#039;da başlayacak

2024 emlak vergisi taksit günleri, vergi mükelleflerinin gündeminde yer alıyor. İlk ödemeleri geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanan emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yıl içinde konut, bina, arsa ve işyeri sahiplerinin iki taksitle ödediği emlak vergisinin ikinci taksitleri, kasım ayı boyunca e-Devlet üzerinden veya yüz yüze ödenebilecek.

EMLAK VERGİSİ 2.TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İlk taksitleri geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanan emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri, 1-30 Kasım tarihleri arasında taksitli, peşin ve kredi kartı seçenekleriyle ödenecek.

Emlak vergisi 2.taksit ödemeleri 1 Kasım'da başlayacak - 1. Resim

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı seçenekleriyle yatırılabiliyor. Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-Devlet'ten ödemeler yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ KİMLER ÖDER?

Yıl içinde iki kez ödenen emlak vergisini Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar ödemekle yükümlüdür.

Emlak vergisi 2.taksit ödemeleri 1 Kasım'da başlayacak - 2. Resim

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelli, gaziler ile hiçbir geliri olmadığını belgeleyen kişiler emlak vergisinden muaf tutuldu.

Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluş binaları, vakıf, dernek, sendikalara ait binalar ile yabancı elçilik binaları için emlak vergisi ödenmiyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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