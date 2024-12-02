Emlak vergisi nasıl ödenir? İkinci taksit ödemelerinde son gün

02 Aralık 2024 12:42 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:45

2024 emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde süre doluyor. İlk ödemeleri geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanan emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinin gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Rapor parası için yeni dönem başlıyor! İş göremezlik ödeneğinde daha az ücret alınacak

Rapor parası için yeni dönem başlıyor! İş göremezlik ödeneğinde daha az ücret alınacak

Zehir tacirleri bunu da yaptı: 'Aşçı' diyerek iş ilanı açıyorlar, hedefte kimya öğrenciler var

Zehir tacirleri bunu da yaptı: 'Aşçı' diyerek iş ilanı açıyorlar, hedefte kimya öğrenciler var

Yıl içinde konut, bina​, arsa​ ve işyeri sahiplerinin iki taksitle ödediği emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödeme yapmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ​ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı seçenekleriyle yatırılabiliyor. Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-Devlet'ten ödemeler yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ KİMLER ÖDER?

Yıl içinde iki kez ödenen emlak vergisini Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar ödemekle yükümlüdür.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelli, gaziler ile hiçbir geliri olmadığını belgeleyen kişiler emlak vergisinden muaf tutuldu.

Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluş binaları, vakıf, dernek, sendikalara ait binalar ile yabancı elçilik binaları için emlak vergisi ödenmiyor.