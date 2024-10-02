Emlakçının 27 milyon dolarlık teklifini kabul etmedi! Arazinin gerçek değeri belli oldu

02 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 15:09

Avusturalya'nın Sidney şehrinde bulunan Zammits ailesi arsalarını satmama konusunda kararlı davranmaya devam ediyor. Ailenin emlakçı tarafından yapılan yaklaşık 27 milyon dolarlık teklifi de reddettiği ortaya çıktı. Arsanın gerçek değerinin teklifin neredeyse iki katı olduğu belirtiliyor.

Avusturalya'nın Sidney​ şehrinde yaşayan ve uzun yıllardır arazilerini satmamaları ile gündeme gelen Zammits ailesinin rekor bir teklifi daha reddettiği ortaya çıktı.

15 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşayan ailenin evinin etrafı emlakçılar tarafından tek tek satın alınarak tek tip binalara çevrilmişti.

Zaman içerisinde bölgede bahçesi olan tek arazi Zammit ailesinin olmuştu.

27 MİLYON DOLAR TEKLİFİ REDDETTİ!

Aile arazilerinin etrafta bulunan bahçesiz tek tip evlerin bulunduğu bir bölgeye çevrilmesini istemiyor.

Emlakçılar ise oldukça değerli olan araziyi satın almak için büyük miktarlarda teklif yapmaya devam ediyor.

Son olarak ailenin 22-27 milyon dolar arasındaki bir teklifi de reddettiği ortaya çıktı.

ARAZİNİN DEĞERİ 34 MİLYON DOLAR EDİYOR!

DailyMail'in haberine göre bölgedeki araziler 2012 yılında metrekare başına 239 dolara satıldı.

Emlakçı​ Taylor Bredin ise arazinin şimdiki değeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Satın alınması durumunda araziye her biri 690 bin dolar değerinde 50 evin yapılabileceğini belirtti.

Bu rakamlara göre arazinin değerinin en az 34 milyon 500 bin dolar olduğu belirtiliyor.

KOMŞULAR EMLAKÇILARA ÖFKELİ

Emlakçıların sürekli olarak Zammits ailesini rahatsız etmesine komşuları "Burası onların arazisi, ne isterlerse yapabilirler" şeklinde tepki gösterdi.

Komşular arazinin satılmaması konusunda aileye destek verdiklerini belirterek "arazi sayesinde çocuklarımız güvenli bir şekilde oyun oynayabilecek bir alan buluyor" dedi.