Emlakta doğrulanmış ilan uygulamasıyla tüketici mağduriyeti ve ilan kirliliği sona erecek

21 Ağustos 2024 13:04 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 13:08

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan sisteminin devreye alınmasıyla birlikte bakanlık olarak sıkı denetimler gerçekleştireceklerini belirterek, mevzuata aykırı hareket edenlerin belirli cezalara tabi tutulacağını açıkladı.

EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN NEDİR?

Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül’den itibaren hayata geçirilmesi planlanan emlakta doğrulanmış ilan uygulamasıyla tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve ilan kirliliğiyle sahte ilanlardan doğan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) 15 Eylül’den itibaren hayata geçirilmesi ve yılbaşından sonra zorunlu hale gelmesi düşünülüyor.

EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN DÖNEMİNDE YETKİLENDİRME NEREDEN YAPILACAK?

Emlakta doğrulanmış ilan dönemiyle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yetkilendirmenin e-Devlet üzerinde oluşturulan ekrandan gerçekleştirileceğini belirterek, bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmayan emlakçıların ilan girişi yapamayacağını söyledi.

DOĞRULANMIŞ İLAN MEVZUATINA AYKIRI HAREKET EDENLERE NE OLACAK?

Hem vatandaşlar hem emlakçılar için kademeli olarak doğrulanmış ilan dönemine geçmesiyle beraber mevzuata aykırı hareket edenlere, 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

SİSTEM DIŞI VERİLEN TÜM İLANLAR DENETLENECEK Mİ?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, doğrulanmış ilan uygulamasıyla beraber yapılacak denetimlerle ilgili bilgi verdi.

“Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların farklı mecralardan da yayımlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Sisteme entegre olmaksızın verilen tüm ilanları sıkı şekilde denetleyeceğiz ve doğrulama yapılmadan verilen ilanların yayından kaldırılmasını sağlayıp bunlarla ilgili gerekli idari yaptırımları uygulayacağız.”