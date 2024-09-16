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Emlakta “doğrulanmış ilan” uygulamasıyla tüketici mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
16 Eylül 2024 09:41 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:44
Emlakta “doğrulanmış ilan” uygulamasıyla tüketici mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor

Ticaret Bakanlığı'nın, emlak alım satımında tüketici mağduriyetini ve ilan kirliliğini önlemek amacıyla ilan platformlarında "doğrulanmış ilan" düzenlemesi uygulanmaya başlandı.

Emlakta doğrulanmış ilan​ uygulamasıyla beraber sahte ilanlardan doğan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amaçlanırken, ilanlar Ticaret Bakanlığı​ tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacak.

EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN​ NEDİR?

Ticaret Bakanlığı​ tarafından hayata geçirilen emlakta doğrulanmış ilan​ uygulamasıyla, tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve ilan​ kirliliğiyle sahte ilanlardan doğan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN​ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ticaret Bakanlığı​ tarafından kurulan Elektronik İlan​ Doğrulama Sistemi (EİDS) 15 Eylül Pazar günü hayata geçirildi. Uygulama, 1 Ocak’tan itibaren tamamen başlayacak ve Ticaret Bakanlığı​ denetlemesine tabi olacak.

Emlakta “doğrulanmış ilan” uygulamasıyla tüketici mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor - 1. Resim

EİDS VE EMLAK​ YETKİ BELGESİ NEDİR?

Elektronik İlan​ Doğrulama Sistemi (EİDS) ile elektronik platformlarda taşınmaz pazarlayan kişinin kimlik bilgileri ile ilanda yer alan taşınmazın pazarlama yetkisine sahip olunup olunmadığını gösteren sistemdir.

Emlak​ yetki belgesi, kişilerin taşınmaz ticareti yapabilmesine olanak sağlayan ticaret il müdürlüklerine verilen evraktır.

EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN​ DÖNEMİNDE YETKİLENDİRME NEREDEN YAPILACAK?

Emlakta doğrulanmış ilan​ dönemiyle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yetkilendirmenin e-Devlet üzerinde oluşturulan ekrandan gerçekleştirileceğini belirterek, bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmayan emlakçıların ilan​ girişi yapamayacağını söyledi.

YETKİLENDİRME SÜRESİ KAÇ AY OLACAK?

Yetkilendirilen emlakçının yetki süresi en az 3 ay olacak.

Emlakta “doğrulanmış ilan” uygulamasıyla tüketici mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor - 2. Resim

AYNI TAŞINMAZA KAÇ EMLAKÇI​ YETKİLENDİRİLEBİLECEK?

Doğrulanmış ilan​ uygulamasında aynı taşınmaza birden fazla emlakçı​ yetkilendirilebiliyor.

VATANDAŞLAR KENDİ İLANLARINI YAYIMLAYABİLECEK Mİ?

Doğrulanmış ilan​ uygulamasında kişi, kendisi, eşi, annesi, babası ve çocuklarının üzerine olan taşınmaz ile ilgili ilanı doğrulayarak paylaşabilecek.

YETKİLENDİRME SONRASINDA VERİLEN YETKİNİN İPTALİ MÜMKÜN MÜ?

Yetkilendirme sonrası verilen yetkinin iptali e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ancak yetkilendirme iptalinin ardından ilan​ yayından kaldırılacak.

EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN​ ZORUNLU MU?

Ticaret Bakanlığı​ tarafından tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve ilan​ kirliliğiyle sahte ilanlardan doğan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen emlakta doğrulanmış ilan​ uygulaması ve Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan​ Doğrulama Sistemi (EİDS) yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak​ ticaretinde uygulanacak.

Emlakta “doğrulanmış ilan” uygulamasıyla tüketici mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor - 3. Resim

KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARININ DA DOĞRULANMASI ZORUNLU MU?

EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak. Günlük kiralık taşınmazlar, kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Emlak​ Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Projeleri ve gecekondu vasfındaki taşınmazlar bu uygulamaya zorunlu tutulmayacak.

DOĞRULANMIŞ İLAN​ MEVZUATINA AYKIRI HAREKET EDENLERE NE OLACAK?

Hem vatandaşlar hem emlakçılar için kademeli olarak doğrulanmış ilan​ dönemine geçmesiyle beraber mevzuata aykırı hareket edenlere, 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

DOĞRULANMIŞ İLAN​ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DE GEÇERLİ Mİ?

İlk etapta emlak​ sektöründeki ilanlarda uygulanacak olan doğrulanmış ilan​ dönemi, ilerleyen dönemlerde otomotiv sektöründe de geçerli olacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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