Emlakta “doğrulanmış ilan” uygulamasıyla tüketici mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor

16 Eylül 2024 09:41 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:44

Ticaret Bakanlığı'nın, emlak alım satımında tüketici mağduriyetini ve ilan kirliliğini önlemek amacıyla ilan platformlarında "doğrulanmış ilan" düzenlemesi uygulanmaya başlandı.

Emlakta doğrulanmış ilan​ uygulamasıyla beraber sahte ilanlardan doğan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amaçlanırken, ilanlar Ticaret Bakanlığı​ tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacak.

EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN​ NEDİR?

Ticaret Bakanlığı​ tarafından hayata geçirilen emlakta doğrulanmış ilan​ uygulamasıyla, tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve ilan​ kirliliğiyle sahte ilanlardan doğan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN​ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ticaret Bakanlığı​ tarafından kurulan Elektronik İlan​ Doğrulama Sistemi (EİDS) 15 Eylül Pazar günü hayata geçirildi. Uygulama, 1 Ocak’tan itibaren tamamen başlayacak ve Ticaret Bakanlığı​ denetlemesine tabi olacak.

EİDS VE EMLAK​ YETKİ BELGESİ NEDİR?

Elektronik İlan​ Doğrulama Sistemi (EİDS) ile elektronik platformlarda taşınmaz pazarlayan kişinin kimlik bilgileri ile ilanda yer alan taşınmazın pazarlama yetkisine sahip olunup olunmadığını gösteren sistemdir.

Emlak​ yetki belgesi, kişilerin taşınmaz ticareti yapabilmesine olanak sağlayan ticaret il müdürlüklerine verilen evraktır.

EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN​ DÖNEMİNDE YETKİLENDİRME NEREDEN YAPILACAK?

Emlakta doğrulanmış ilan​ dönemiyle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yetkilendirmenin e-Devlet üzerinde oluşturulan ekrandan gerçekleştirileceğini belirterek, bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmayan emlakçıların ilan​ girişi yapamayacağını söyledi.

YETKİLENDİRME SÜRESİ KAÇ AY OLACAK?

Yetkilendirilen emlakçının yetki süresi en az 3 ay olacak.

AYNI TAŞINMAZA KAÇ EMLAKÇI​ YETKİLENDİRİLEBİLECEK?

Doğrulanmış ilan​ uygulamasında aynı taşınmaza birden fazla emlakçı​ yetkilendirilebiliyor.

VATANDAŞLAR KENDİ İLANLARINI YAYIMLAYABİLECEK Mİ?

Doğrulanmış ilan​ uygulamasında kişi, kendisi, eşi, annesi, babası ve çocuklarının üzerine olan taşınmaz ile ilgili ilanı doğrulayarak paylaşabilecek.

YETKİLENDİRME SONRASINDA VERİLEN YETKİNİN İPTALİ MÜMKÜN MÜ?

Yetkilendirme sonrası verilen yetkinin iptali e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ancak yetkilendirme iptalinin ardından ilan​ yayından kaldırılacak.

EMLAKTA DOĞRULANMIŞ İLAN​ ZORUNLU MU?

Ticaret Bakanlığı​ tarafından tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve ilan​ kirliliğiyle sahte ilanlardan doğan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen emlakta doğrulanmış ilan​ uygulaması ve Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan​ Doğrulama Sistemi (EİDS) yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak​ ticaretinde uygulanacak.

KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARININ DA DOĞRULANMASI ZORUNLU MU?

EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak. Günlük kiralık taşınmazlar, kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Emlak​ Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Projeleri ve gecekondu vasfındaki taşınmazlar bu uygulamaya zorunlu tutulmayacak.

DOĞRULANMIŞ İLAN​ MEVZUATINA AYKIRI HAREKET EDENLERE NE OLACAK?

Hem vatandaşlar hem emlakçılar için kademeli olarak doğrulanmış ilan​ dönemine geçmesiyle beraber mevzuata aykırı hareket edenlere, 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

DOĞRULANMIŞ İLAN​ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DE GEÇERLİ Mİ?

İlk etapta emlak​ sektöründeki ilanlarda uygulanacak olan doğrulanmış ilan​ dönemi, ilerleyen dönemlerde otomotiv sektöründe de geçerli olacak.