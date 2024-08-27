Emmy ödülleri jürisine seçilen Selin Yeninci 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu

27 Ağustos 2024 12:18 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:36

16 Eylül 2024 tarihinde 52.'si düzenlenecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri'nin Türkiye'den jürisine Selin Yeninci seçildi.

Jüri olarak seçilmesinin ardından vatandaşlar Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi filmlerde oynadı gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

EMMY JÜRİSİNE SEÇİLEN SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci 16 Ocak 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olan Selin Yeninci, TRT tarafından çocuk oyuncu olarak seçildi.

Çocukluğunda birçok tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

Selin Yeninci, 2013 yılında yayınlanan Galip Derviş dizisinde "Pizzacı" olarak rol aldı.

Daha sonra sırasıyla Vicdan, Toz Ruhu, Olur Olur, Ah Neriman, Tatlı Küçük Yalancılar, Kaçın Kurası, Yüz Yüze, Avlu, Bir Zamanlar Çukurova, İlk ve Son, Annenin Sırrıdır Çocuk, Ayak İşleri gibi yapımlarda rol aldı.

EMMY JURİSİNE SEÇİLEN İLK TÜRK KADIN KİMDİR?

Selin Yeninci, Emmy jürisine seçilen ilk Türk kadın oldu.