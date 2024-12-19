Emre Kargın Fenerbahçe - Eyüpspor maçının hakemi oldu! Daha önce yönettiği maçlar taraftarın gündeminde
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken TFF bu haftanın hakemlerini paylaştı. 20 Aralık Cuma akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Eyüpspor maçının hakemi Emre Kargın oldu. Daha önce yönettiği Galatasaray ve Fenerabahçe maçları ise araştırılıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken Türkiye Futbol Federasyonu bu haftanın hakemlerini duyurdu. Yarın akşam oynanacak olan FB - Eyüpspor müsabakasının hakemi Emre Kargın oldu.
HAKEM EMRE KARGIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Fenerbahçe - Eyüpsor maçının hakemi olan Kargın, mesleğine 2011 senesinde başladı. 2020 - 2021 sezonunda üst klasman hakemlik yapan isim ZTK, TFF 1. Lig gibi organizasyonların yanında Trendyol Süper Lig'de de yer almaya başladı.
1990 senesinde doğan isim Fethiye'de doğdu.
FENERBAHÇE - EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
20 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakanın hakemi Emre Kargın oldu. Yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün üstlenecek.