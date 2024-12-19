Emre Kargın Fenerbahçe - Eyüpspor maçının hakemi oldu! Daha önce yönettiği maçlar taraftarın gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Aralık 2024 11:08 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:15

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken TFF bu haftanın hakemlerini paylaştı. 20 Aralık Cuma akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Eyüpspor maçının hakemi Emre Kargın oldu. Daha önce yönettiği Galatasaray ve Fenerabahçe maçları ise araştırılıyor.