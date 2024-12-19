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Emre Kargın Fenerbahçe - Eyüpspor maçının hakemi oldu! Daha önce yönettiği maçlar taraftarın gündeminde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Aralık 2024 11:08 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:15
Emre Kargın Fenerbahçe - Eyüpspor maçının hakemi oldu! Daha önce yönettiği maçlar taraftarın gündeminde

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken TFF bu haftanın hakemlerini paylaştı. 20 Aralık Cuma akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Eyüpspor maçının hakemi Emre Kargın oldu. Daha önce yönettiği Galatasaray ve Fenerabahçe maçları ise araştırılıyor.

Süper Lig​'de şampiyonluk yarışı sürerken Türkiye Futbol Federasyonu​ bu haftanın hakemlerini duyurdu. Yarın akşam oynanacak olan FB - Eyüpspor müsabakasının hakemi Emre Kargın oldu.

HAKEM​ EMRE KARGIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fenerbahçe​ - Eyüpsor maçının hakemi olan Kargın, mesleğine 2011 senesinde başladı. 2020 - 2021 sezonunda üst klasman hakemlik yapan isim ZTK, TFF 1. Lig gibi organizasyonların yanında Trendyol Süper Lig'de de yer almaya başladı.

1990 senesinde doğan isim Fethiye'de doğdu.

Emre Kargın Fenerbahçe - Eyüpspor maçının hakemi oldu! Daha önce yönettiği maçlar taraftarın gündeminde - 1. Resim

FENERBAHÇE - EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

20 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakanın hakemi Emre Kargın oldu. Yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün üstlenecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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