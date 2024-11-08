En çok göç alan il belli oldu! Türkiye'de 3 milyon kişi yer değiştirdi

08 Kasım 2024 15:42 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:59

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel verilere göre iller arası göç istatistiği belli oldu. Peki paylaşılan tabloda sene içinde en çok göç alan il hangisi? İşte il il göç istatistiği verileri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre iller arası göç grafiğinde nüfus dağılımı belli oldu. Ülkemizde 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir sürdürerek 2023 yılında yüzde 4,04 oldu. Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arası göç etti. Bu nüfusun %47,9'unu erkekler, %52,1'ini ise kadınlar oluşturuyor.

GÖÇ REKORU İSTANBUL'DA

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakılacak olursa, İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.

EN AZ GÖÇ VEREN İL ARDAHAN

İstanbul 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il olurken, onu 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişi ile Ardahan, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ve 7 bin 604 kişi ile Kilis olarak kayda geçti.

EN ÇOK 20-24 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ

Türkiye'de, 2023 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 647 bin 191 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturuyor.

EN ÖNEMLİ GÖÇ NEDENİ

Ülkemizde 2023 yılında iller arası göç eden 3 milyon 450 bin 953 kişiden 601 bin 481'i hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde ise 518 bin 16 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği kaydediliyor.