En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücretle Bağ-Kur primleri de belli oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Aralık 2024 00:37 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 00:42
2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından Bağ-Kur prim ödemeleri de yeniden hesaplandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun sürpriz toplantısının ardından yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı.
Açıklamanın ardından Bağ-Kur prim ödemesi ve isteğe bağlı sigorta primleri de merak edilenler arasında yer aldı.
EN DÜŞÜK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR OLDU?
Asgari ücretin belli olmasının ardından Bağ-Kur prim ödemeleri de kesinleşti.
BU kapsamda en düşük Bağ-kur primi, 5.950,75 TL’den, 7 bin 735,98 liraya yükseldi.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?
2025 asgari ücretin 22 bin 104 lira olmasıyla birlikte isteğe bağlı en düşük sigorta primi de 8 bin 321,04 TL oldu.
İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi ise 62 bin 407.87 TL olarak hesaplandı.
Sıkça Sorulan Sorular
Yüzde 30 zam yapıldı.
Kaynak: TGRT Haber