En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücretle Bağ-Kur primleri de belli oldu

25 Aralık 2024 00:37 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 00:42

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından Bağ-Kur prim ödemeleri de yeniden hesaplandı.

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Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam gelecek mi? Ara zam uygulaması devam ediyor mu?

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam gelecek mi? Ara zam uygulaması devam ediyor mu?

Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu’nun sürpriz toplantısının ardından yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı.

Açıklamanın ardından Bağ-Kur prim ödemesi ve isteğe bağlı sigorta primleri de merak edilenler arasında yer aldı.

EN DÜŞÜK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin belli olmasının ardından Bağ-Kur prim ödemeleri de kesinleşti.

BU kapsamda en düşük Bağ-kur primi, 5.950,75 TL’den, 7 bin 735,98 liraya yükseldi.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

2025 asgari ücretin 22 bin 104 lira olmasıyla birlikte isteğe bağlı en düşük sigorta primi de 8 bin 321,04 TL oldu.

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi ise 62 bin 407.87 TL olarak hesaplandı.