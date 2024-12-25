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En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücretle Bağ-Kur primleri de belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Aralık 2024 00:37 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 00:42
En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücretle Bağ-Kur primleri de belli oldu

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından Bağ-Kur prim ödemeleri de yeniden hesaplandı.

Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu’nun sürpriz toplantısının ardından yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı.

Açıklamanın ardından Bağ-Kur prim ödemesi ve isteğe bağlı sigorta primleri de merak edilenler arasında yer aldı.

En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücretle Bağ-Kur primleri de belli oldu - 1. Resim

EN DÜŞÜK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin belli olmasının ardından Bağ-Kur prim ödemeleri de kesinleşti.

BU kapsamda en düşük Bağ-kur primi, 5.950,75 TL’den, 7 bin 735,98 liraya yükseldi.

En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücretle Bağ-Kur primleri de belli oldu - 2. Resim

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

2025  asgari ücretin 22 bin 104 lira olmasıyla birlikte isteğe bağlı en düşük sigorta primi de 8 bin 321,04 TL oldu.

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi ise 62 bin 407.87 TL olarak hesaplandı.

Sıkça Sorulan Sorular
Yüzde 30 zam yapıldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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