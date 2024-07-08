En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Ek zam talebi AK Parti'den geldi

08 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:26

TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon oranlarının açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek oaln zam oranları belli oldu.

Temmuz ayında emekliler 24,73 oranında zam alacak.

Ancak kök maaşı düşük olduğu için zam gelmesine rağmen 1.8 milyon emeklinin maaşı 10 bin liranın altında kalacak.

Vatandaşlar tarafından en düşük emekli maaşının kaç TL olacağı ve ek zam yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

NTV'de yer alan habere göre emekli maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emeklilere ekstra zam yapılacak.

AK Parti kurmayları tarafından yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşılacak.

Ancak bu adım için yeni bir yasa gerekiyor.

Bu yasa çalışmasının detayları ve ne kadar zam yapılacağı ise Meclis'te yürütülürken belli olacak.

EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL ALTINDA OLANLAR NE KADAR ALACAK?

10 bin TL altında olanlara ne kadar zam yapılacağı ile ilgili net rakamlar yasanın Meclis'e gelmesinin ardından belli olacak.

Kulis bilgilerine göre en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.