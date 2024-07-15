En düşük emekli maaşı zammının ne kadar olacağı bu akşam belli olacak

15 Temmuz 2024 15:16 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 15:25

Altı aylık enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan zam yüzde 24,73 olarak açıklanmıştı.

Kök maaşlara uygulanacak olan bu zammın ardından emekli maaşı 10 bin TL'nin altında kalanlara ek zam yapılacak.

Vatandaşlar tarafından bu zammın ne zaman belli olacağı ve ne kadar yapılacağı merak ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in yaptığı açıklamaya göre emekli maaşının ne kadar olacağı bu akşam belirlenecek.

Güler'in açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz"

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre en düşük emekli maaşı 12.000 TL ya da 12.500 TL olacak.