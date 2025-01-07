En düşük emekli maaşına yüzde kaç zam yapıldı? En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı değişti

07 Ocak 2025 13:41 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 13:44

Geçtiğimiz günlerde açıklanan aralık ayı enflasyon oranıyla beraber emekli ve memur maaşına yapılacak olan zam da netlemişti. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre en düşük emekli maaşına zam yapıldı.

En düşük emekli maaşı belli oldu!

En düşük emekli maaşı belli oldu!

En düşük SSK​ ve Bağ-Kur​ emekli​ aylığında değişiklik oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük emekli maaşına gelen zam oranını duyurdu. Vatandaşlar en düşük emekli maaşı​ ne kadar araştırmaya başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak'ta enflasyon oranı açıklanmıştı. Böylece aralık enflasyon oranı % 1,03 artarken, yıllık bazda ise yüzde 44,38 olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Bakan Işıkhan bugün yaptığı açıklamayla beraber en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 arttığını ve 14 bin 469 TL olduğunu duyurdu.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylığına %15,75 artış yapıldı.