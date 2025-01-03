En düşük memur maaşının ne kadar olacağı, enflasyon rakamlarının ardından belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

03 Ocak 2025 10:19 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:26

TÜİK tarafından 2024 Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılacak olan zam belli oldu. Milyonlarca vatandaş tarafından en düşük memur maaşının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Açıklanan bilgilere göre memur ve memur emeklilerinin maaşları 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 zamlanacak.