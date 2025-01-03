En düşük memur maaşının ne kadar olacağı, enflasyon rakamlarının ardından belli oldu
TÜİK tarafından 2024 Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılacak olan zam belli oldu. Milyonlarca vatandaş tarafından en düşük memur maaşının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Açıklanan bilgilere göre memur ve memur emeklilerinin maaşları 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 zamlanacak.
Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen aralık ayı enflasyon verileri açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre Aralık 2024'te aylık periyotta enflasyon yüzde 1,03 arttı. 2024 yıl sonu enflasyon oranı ise 44,38 olarak gerçekleşti.
Enflasyon oranlarının belli olmasının ardından vatandaşlar en düşük memur ve memur emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
2024 Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Bu orana toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık zam eklenecek.
2025 yılının ilk 6 aylık döneminde memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 11,55 oranında zamlanacak.
Bu kapsamda en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL'den 43 bin 733 TL'ye çıktı.
ÖĞRETMEN, POLİS HEMŞİRE, MUHENDİS MAAŞI NE KADAR OLDU?
Açıklanan verilerin ardından öğretmen, polis, hemşire ve mühendis maaşları şöyle:
Mühendis (1/4): 58 bin 146 TL'den 64 bin 861 TL'ye
Öğretmen: 44 bin 916 TL'den 50 bin 104 TL'ye
Polis: 55 bin 821 TL'den 62 bin 268 TL'ye
Hemşire: 45 bin 392 TL'den 50 bin 634 TL'ye