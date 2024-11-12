En düşük memur ve emekli maaşının ne kadar olacak? Zam oranları merak ediliyor

12 Kasım 2024 12:53 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 12:58

Yıl sonu yaklaştıkça zamlı memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, yeni memur ve emekli zammı belli olacak.

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2025 yılında en düşük memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkının net rakamının belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca memur ve emekli zam oranı belli olacak.

2025 MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak ocak ayında enflasyon zammı alacak. 6 aylık enflasyon rakamı ekim ayı itibarıyla 12,06’yı aştı.

Ancak net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16 civarında olacak.

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyonun yüzde 16,17 civarında gelmesi halinde yüzde 5,61'lik enflasyon farkına hak kazanacak.

Ayrıca memurların, 7. Dönem toplu sözleşmesinden dolayı yüzde 6'lık zam hakları bulunuyor. Buna göre memurların maaşları yüzde 12 civarında artış gösterecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI​ NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığının ocak ayı itibarıyla, 19 bin 697 liraya çıkması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI​ NE KADAR?

Zam oranının yüzde 12 olması durumunda 2025 yılının Ocak ayında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.