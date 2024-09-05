En küçük puanı oluşan bölümlere sadece eşit veya fazla puanı olan öğrenciler tercih yapabilecek

05 Eylül 2024 17:24 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:40

2024-YKS sınavının ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Kılavuzun yayımlanmasının ardından en küçük puanın ne demek olduğu gündeme geldi.

ÖSYM tarafından 2024-YKS sınavının ek yerleştirmelerinin 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

Ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasının ardından en küçük puanın ne demek olduğu öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı.

TYT EN KÜÇÜK PUAN NE DEMEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan "Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu"nda yer alan bilgilere göre ilk yerleştirmede kontenjanı dolan ancak yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle açık oluşan programlarda en küçük puan oluşuyor.

En küçük puanı oluşmuş bölümlere adaylar sadece puanı eşit veya daha büyükse başvuru yapabilecek.

Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmamış programlara ise bütün öğrenciler başvuru yapabiliyor.

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİYOR MU?

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar ÖSYM'nin açıkladığı bilgilere göre ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

Sadece tercih yapan ve üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek yerleştirme yapabilecek.