En uzun gece bu gece mi? Kuzey yarımkürede kış ayının başlangıcı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Aralık 2024 15:07 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 15:16

Kuzey yarımkürede en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık gündemde yerini korumaya devam ediyor. Bugün yaşanacak olan en uzun gecenin sebebi ve tarihi araştırılıyor.

21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik geliyor. Kuzey yarımkürede günler uzamaya başlarken güney yarımkürede kısalmaya başlıyor. EN UZUN BU GECE Mİ? Her sene kuzey yarımkürede kış gün dönümünün olduğu 21 Aralık yılın en uzun gecesi oluyor. 21 Aralığı 22 Aralığa bağlayan gece en uzun gecedir. Bu gece en uzun gece yaşanacak. EN UZUN GECE 20 ARALIĞI 21 ARALIĞA BAĞLAYAN GECE Mİ? 21 Aralık tarihi güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'nde dik geldiği tarihtir. Kuzey yarımkürede günler uzayacak. Güney yarımkürede bugün yazın başlangıcıdır. En uzun gece 21 Aralık gecesi yaşanacak. İlgili Haberler En uzun gece ne zaman, kaç saat sürüyor? Türkiye'de en uzun gece o ilde yaşanacak