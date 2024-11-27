Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>En uzun gece ne zaman? O tarihten sonra günler uzayacak

En uzun gece ne zaman? O tarihten sonra günler uzayacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 10:30 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:33
En uzun gece ne zaman? O tarihten sonra günler uzayacak

Aralık ayına günler kala en uzun gecenin tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Kış gündönümü olarak adlandırılan en uzun gecenin yaşanmasıyla beraber günler uzamaya başlayacak.

2024 Kış gündönümünün ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesine gelmesiyle beraber Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanacak.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Her yıl en uzun gece 21 Aralık tarihinde yaşanır. Bu tarih Kuzey yarımkürede Kış gündönümü olarak adlandırılır ve yılın en kısa günü ile en uzun gecesinin olduğu gündür.

En uzun gece ne zaman? O tarihten sonra günler uzayacak - 1. Resim

TÜRKİYE’DE EN UZUN GECE NEREDE OLACAK?

Türkiye’de 21 Aralık’ta geceler, ülkenin en kuzeyindeki Sinop​ ve Kastamonu’da daha uzun sürerken en güneyindeki Hatay ve Mersin’de daha kısa sürecek.

Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya ve gündüzler uzamaya başlayacak. En uzun gündüz ise 21 Haziran’da yaşanacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
sinop

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...