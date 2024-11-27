En uzun gece ne zaman? O tarihten sonra günler uzayacak

27 Kasım 2024 10:30 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:33

Aralık ayına günler kala en uzun gecenin tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Kış gündönümü olarak adlandırılan en uzun gecenin yaşanmasıyla beraber günler uzamaya başlayacak.

2024 Kış gündönümünün ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesine gelmesiyle beraber Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanacak.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Her yıl en uzun gece 21 Aralık tarihinde yaşanır. Bu tarih Kuzey yarımkürede Kış gündönümü olarak adlandırılır ve yılın en kısa günü ile en uzun gecesinin olduğu gündür.

TÜRKİYE’DE EN UZUN GECE NEREDE OLACAK?

Türkiye’de 21 Aralık’ta geceler, ülkenin en kuzeyindeki Sinop​ ve Kastamonu’da daha uzun sürerken en güneyindeki Hatay ve Mersin’de daha kısa sürecek.

Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya ve gündüzler uzamaya başlayacak. En uzun gündüz ise 21 Haziran’da yaşanacak.