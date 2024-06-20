En uzun gündüz her yıl 20-21 Haziran tarihlerinde yaşanıyor

20 Haziran 2024 23:50 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 23:40

Her yıl 20-21 Haziran tarihlerinde Kuzey Yarımküre, en uzun gündüzünü yaşıyor.

Bu tarihler, yaz gündönümünü işaret eder ve gün ışığı süresinin en uzun olduğu zaman dilimidir.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gündönümü, güneşin gökyüzünde en yüksek noktaya ulaştığı ve dolayısıyla gün ışığının en uzun süreyle hissedildiği tarihtir.

Kuzey Yarımküre'de bu durum 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşir.

Bu dönemde güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla gelir, böylece gündüzler uzar ve gece süresi kısalır.

YAZ GÜNDÖNÜMÜ NE ANLAMA GELİR?

Yaz gündönümü, aynı zamanda yaz mevsiminin resmen başladığını gösterir.

Tarım, kültürel festivaller ve çeşitli doğa etkinlikleri açısından önemli bir zaman dilimidir.

Pek çok kültürde, yaz gündönümü kutlamaları yapılır ve bu tarihler doğanın döngüsünü kutlamak için bir fırsat olarak değerlendirilir.