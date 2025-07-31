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 | Erdem Avsar

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi ne kadar?

Bankalar tarafından emekli promosyon ödemeleri, emeklilik maaşından faydalananlara yapılıyor. Peki, en çok promosyon veren banka hangisi?

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En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi ne kadar?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 22:27

Her bankanın emeklilere vadettiği promosyon tutarları ve kampanyaları farklılık gösterebiliyor.

Ayrıca promosyon tutarları maaş miktarına göre artıyor veya azalıyor.

Bu kapsamda 3 yıl boyunca maaşını ilgili bankadan alacağını taahhüt eden emekli vatandaşlara aylık maaş miktarına göre bir defaya mahsus ödeniyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi ne kadar?

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

Yapıkredi 12.250 TL ile 27.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Türkiye Finans 12.000 TL ile 26.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

15.900 TL ile 25.000 TL arasında promosyon veriliyor.

17.000 TL’den 27.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor.

İNG 16.250 TL’den 25.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılabiliyor.

ETİKETLER
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