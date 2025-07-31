En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi ne kadar?

Her bankanın emeklilere vadettiği promosyon tutarları ve kampanyaları farklılık gösterebiliyor.

Ayrıca promosyon tutarları maaş miktarına göre artıyor veya azalıyor.

Bu kapsamda 3 yıl boyunca maaşını ilgili bankadan alacağını taahhüt eden emekli vatandaşlara aylık maaş miktarına göre bir defaya mahsus emekli promosyonu ödeniyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

Yapıkredi 12.250 TL ile 27.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Türkiye Finans 12.000 TL ile 26.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

Albaraka 15.900 TL ile 25.000 TL arasında promosyon veriliyor.

Denizbank 17.000 TL’den 27.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor.

İNG 16.250 TL’den 25.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılabiliyor.