Enda Enerji ne zaman işlem görecek? SPK başvurusunu onayladı
Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Enda Enerji halka arzının borsada işlem göreceği tarih bekleniyor. Binlerce yatırımcı işlem tarihi beklerken 5-6-7 Şubat tarihlerinde talep toplayacak.
Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren haber geldi. Enda Enerji 5-6-7 Şubat tarihlerinde talep toplayacak. ENDAE hisse koduyla satışa çıkacak olan hisse Yıldız Pazar'da yer alacak.
ENDA ENERJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
ENDAE hisse koduyla 5-6-7 Şubat tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin işlem görme tarihi henüz netleşmedi. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin işlem tarihi netleşecek.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 17,44 TL'den satışa çıkacak.
ENDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Hissenin lot miktarı henüz netleşmezken olası miktar şöyle:
150 Bin katılım ~ 533 Lot (9295 TL)
250 Bin katılım ~ 320 Lot (5580 TL)
350 Bin katılım ~ 229 Lot (3993 TL)
500 Bin katılım ~ 160 Lot (2790 TL)
700 Bin katılım ~ 114 Lot (1988 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 73 Lot (1273 TL)
1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (872 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (627 TL)