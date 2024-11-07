Enes Güran Narin'in neyi oluyor? Dava devam ediyor

07 Kasım 2024 11:44 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:47

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan Narin davası 7 Kasım Perşembe günü başladı. Diyarbakır'da kaybolmasının üzerinden 19 gün geçmişti. Cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu. Davada adı geçen Enes Güran ise araştırılıyor.

Diyarbakır'da kaybolan Narin'i arama çalışmaları 19 gün boyunca sürmüştü. Tüm ekiplerin yakından ilgilendiği cinayetle ilgili dava bugün görülüyor.

8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulunmuştu. Tutuklu sanıklar arasında olan Enes Güran'ın kim olduğu da yeniden gündeme geldi.

ENES GÜRAN NARİN'İN NEYİ OLUYOR?

Güran, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in abisidir. Narin Güran cinayetinin duruşması başlarken tutuklu sanıklar arasında annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Salim ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakimin karşısına çıktı.

Cansız bedeni saklayan Nevzat Bahtiyar'ın duruşmadaki ifadesine göre Salim ile Yüksel Güran'ın ilişkiye girdiğini görmesinin ardından Narin öldürüldü.

4 tutuklu sanığın "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi olacağından güvenlik önlemleri de alındı.

NARİN GÜRAN DAVASINDA SON DURUM NEDİR, CEZA BELLİ OLDU MU?

Tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi alınmaya başladı. Bahtiyar, ''Cezaevindeyken kimse bana para teklifinde bulunmadı. Arif Güran’ın evinin içerisine girdiğimizde Salih Güran ile birlikte evin içerisinde kimseyi görmedim. Sadece Narin’in cansız bedeni vardı’’ ifadelerini kullandı.

Nevzat Bahtiyar şu sözlerle devam etti:

''Arabam aşağıdaydı yaya olarak Arif Güran’ın evinin etrafındaydık. Ahırın orada Salih Güran ile buluştuk. Salim dışında kimse yoktu. Salim Güran bana gel seninle işim var dedi. Salim bana arabaya bin ve beni takip et demedi. Araç içerisinde herhangi bir battaniye görmedim. Savcılık beyanımda korkmuştum. Beni ailemle tehdit ettikleri için savcılıkta o şekilde ifade verdim. Cezaevindeyken kimse bana para teklifinde bulunmadı. Arif Güran’ın evinin içerisine girdiğimizde Salih Güran ile birlikte evin içerisinde kimseyi görmedim. Sadece Narin’in cansız bedeni vardı.

Ben herhangi bir bağrışma duymadım. Salim Güran’ın beni eve neden çağırdığını ilk başta bilmiyordum. Narin’in cesedini görünce anladım. Salim Güran bana Yüksel ile birlikte olduğumuzu Narin gördüğü için onu öldürdüm dedi. Salim beni arayıp gel seninle işim var diyene kadar ben Salim'i görmedim. Salim ben bahçeyi sularken geldi o zaman gördüm. Evde Narin’in cesedini görünce bana bu cesedi kaybedeceksin dedi. Götürüp bir yere at dedi. Cesedi dere kenarasın götürmemi Salim söyledi. Cesedi parçalamamı söyledi. Ben hayatımda ilk defa ceset gördüm. Beni silahla, seni oğlun Muhammet’i alıp götürüp önce onun kafasına sonra senin kafana sıkarım deyince cesedi alıp götürdüm. Ben Narin'i gördüğümde battaniyeye sarılı değildi. Salim dışarı çıkıp battaniye getirdi. O sırada Narin evde cansız bir şekilde yatıyordu. Battaniyeye sardıktan sonra kendi aracıma götürdüm. Yüksel, Narin'i araca götürdüğümde yukarıda ağlıyordu’’ dedi.

4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Bugün ise anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye geldi.