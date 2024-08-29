Enflasyon muhasebesi, değişimlerin ölçülmesi anlamına geliyor

29 Ağustos 2024 12:33 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:43

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Paranın satın alma gücündeki değişimler sonucunda mali tabloların gerçek durumu ifade etmesi haline gelmesini sağlamak üzere yapılan düzeltme işlemi anlamına geliyor.

Bilançolarda aktif hesapları güçlü mükellefler varlıklarını sermayeleriyle edinmiş ise enflasyon düzenlemesinden olumlu yönde etkileniyor ve vergi yükü azalıyor.

Borcu fazla olan mükellefler ise borç kaleminin düzeltmeye tabi olmasından dolayı olumsuz etki alabiliyor ve ek vergi ödemesi çıkabiliyor.

MEHMET ŞİMŞEK ENFLASYON MUHASEBESİ AÇIKLAMASI

2023 senesinin sonundan başlayarak cirosu 50 milyon TL altında olanlar 2024 senesinin 2. ve 3. geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi yapamayacak. Böylece dönem sonu bilançosu ekleme gerekliliği de olmayacak.

Bu düzenleme ile kolaylık sağlandığı belirtilirken Mehmet Şimşek, tebliğ taslağının yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini ekledi.