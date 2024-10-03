Enflasyon verisinin ardından ekim ayı kira artış oranı 63,47 oldu

03 Ekim 2024 10:08 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:08

Eylül ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Rakamların açıklanmasının ardından ekim ayı kira zam oranının ne kadar olduğu belli oldu.

Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira artış oranını her ay merakla bekliyor.

TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında güncel kira zammı oranı belli oldu.

Vatandaşlar tarafından ekim ayı kira zam oranının ne kadar olduğu merak ediliyor.

EKİM AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

TÜFE 12 aylık ortalamaya göre yüzde 63,47 olarak belirlenirken kira kontratlar da bu veriye göre gerçekleşecek.

Böylece ev ve iş yeri sahipleri kiralarda en fazla yüzde 63,47 zam uygulayacak.

Geçtiğimiz ay bu oran yüzde 64,91 olarak açıklanmıştı.

EYLÜL ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre eylül ayı enflasyon oranı yüzde 2,97 olurken yıllık bazda ise yüzde 49,38 olarak gerçekleşti.