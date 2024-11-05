Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti: Yeni limit belli oldu

05 Kasım 2024 10:55 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:57

Engelli ÖTV’siz araç limitine dair araştırmalar hız kazandı. 2025 yılında birçok fiyatı belirleyecek yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli araç üst limiti netleşti.

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Engellilere yönelik ÖTV muafiyetli araçlarda üst limitin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Engellilerin araç​ alımında 2025 yılı ÖTV muafiyeti üst limiti ocak ayı itibarıyla yükselecek.

2025 ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı yeniden değerlendirme oranıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de netleşti.

Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 290 bin 293 TL'ye yükselecek.

2025 ÖTV MUAFİYETİ YÜZDE KAÇ ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Engelli birey 18 yaşının altında ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkı tanınıyor.

2025 yılı için üst limiti belirlenen ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

ÖTV MUAFİYETİYLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?

Engelliler​ için ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek araçlar arasında, motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler yer alıyor.