SON DAKİKA!
Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2026 fiyat listesi

2026 yılında engelli vatandaşlara yönelik ÖTV muafiyetinde kapsam genişletildi ve yeni şartlar netleşti. İşte, engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2026 fiyat listesi...

Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2026 fiyat listesi
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 13:26
Engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetine ilişkin düzenleme yürürlüğe girerken hem yararlanabilecek kişi sayısı arttı hem de alınabilecek araçlara ilişkin kriterler yeniden şekillendi.

Engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetine ilişkin yeni düzenleme ile hem yararlanabilecek kişi sayısı arttı hem de araç kriterleri yeniden şekillendi.
Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden, sağlık durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen bireyler de ÖTV muafiyetinden faydalanabilecek.
ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar için üst fiyat limiti 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlendi ve yalnızca fiyat kriteri esas alınacak.
ÖTV muafiyetiyle alınacak araçlarda en az yüzde 40 yerlilik şartı zorunlu hale getirildi.
ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçların satışına ilişkin süre sınırı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
ENGELLİ RAPORUNA ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek kişi kapsamı genişletildi. Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden, sağlık durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen bireyler de artık bu haktan faydalanabilecek.

Daha önce yalnızca belirli şartları sağlayan bireyleri kapsayan sistem, yapılan değişiklikle daha geniş bir kitleye hitap eder hale geldi. Bu kapsamda ÖTV istisnası, belirlenen taşıtlar için 10 yılda bir defaya mahsus olacak şekilde uygulanacak.

ENGELLİ RAPORU İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR 2026

Yeni düzenlemeye göre ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar için üst fiyat limiti 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlendi. Bu tutar, araç bedelinin tüm vergiler dahil nihai satış fiyatını ifade etmektedir.

Araç seçiminde motor hacmine bakılmaksızın yalnızca fiyat kriteri esas alınırken bu limitin üzerinde kalan araçlar muafiyet kapsamı dışında bırakılmaktadır. Bu nedenle araç tercihinde fiyat sınırı belirleyici rol oynamaktadır.

ENGELLİ RAPORUYLA ARAÇ ALIMINDA YERLİLİK ŞARTI

ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınacak araçlarda en az yüzde 40 yerlilik şartı aranması zorunlu hale getirildi. Bu kriter, yerli üretimi desteklemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Yerlilik oranı şartı nedeniyle ithal araçların büyük bölümü kapsam dışında kalırken Türkiye’de üretilen veya belirli oranda yerli katkı içeren modeller ön plana çıkmaktadır. Bu durum tercih edilebilecek araç listesini doğrudan etkilemektedir.

ENGELLİ RAPORU OLAN ARACI KAÇ YIL SATMAK YASAK?

ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçların satışına ilişkin süre sınırı da güncellendi. Daha önce 5 yıl olan satış yasağı süresi yeni düzenleme ile 10 yıla çıkarıldı. Bu süre dolmadan aracın satılması durumunda, ödenmeyen ÖTV tutarının tahsil edilmesi söz konusu olmaktadır.

Bu nedenle araç alımı yapacak bireylerin uzun vadeli kullanım planı yapması gerekmektedir.

ENGELLİ RAPORU İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ 2026

2026 yılı itibarıyla belirlenen şartlara uygun olarak ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar şu şekilde:

  • Togg T10X Togg T10F
  • Fiat Egea Sedan
  • Fiat Egea Cross
  • Renault Clio
  • Renault Megane Sedan
  • Renault Duster
  • Toyota Corolla
  • Toyota Corolla Hybrid
  • Toyota C-HR
  • Hyundai i20
  • Hyundai Bayon

Bu araçlar belirlenen fiyat limiti ve yerlilik oranı kriterlerini karşılayan modeller arasında yer almaktadır.

ÖTV muafiyetli araç limiti 2026 ne kadar?

2026 yılı için ÖTV muafiyetli araç üst limiti 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar tüm vergiler dahil satış fiyatını kapsamaktadır.

Kimler ÖTV’siz araç alabilir?

Yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler doğrudan ÖTV muafiyetinden yararlanabilir. Yeni düzenleme ile birlikte yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli olup sürücü belgesi alamayan kişiler de bu kapsama dahil edilmiştir.

ÖTV’siz araç satışı kaç yıl sonra yapılır?

Yeni düzenlemeye göre ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamaz. Bu süre dolmadan satış yapılması durumunda ödenmeyen vergi tutarı geri alınır.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
