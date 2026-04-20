Engelli raporu ile alınabilecek araçlar 2026 fiyat listesi

Engelli bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetine ilişkin düzenleme yürürlüğe girerken hem yararlanabilecek kişi sayısı arttı hem de alınabilecek araçlara ilişkin kriterler yeniden şekillendi.
Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek kişi kapsamı genişletildi. Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden, sağlık durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen bireyler de artık bu haktan faydalanabilecek.
Daha önce yalnızca belirli şartları sağlayan bireyleri kapsayan sistem, yapılan değişiklikle daha geniş bir kitleye hitap eder hale geldi. Bu kapsamda ÖTV istisnası, belirlenen taşıtlar için 10 yılda bir defaya mahsus olacak şekilde uygulanacak.
Yeni düzenlemeye göre ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar için üst fiyat limiti 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlendi. Bu tutar, araç bedelinin tüm vergiler dahil nihai satış fiyatını ifade etmektedir.
Araç seçiminde motor hacmine bakılmaksızın yalnızca fiyat kriteri esas alınırken bu limitin üzerinde kalan araçlar muafiyet kapsamı dışında bırakılmaktadır. Bu nedenle araç tercihinde fiyat sınırı belirleyici rol oynamaktadır.
ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınacak araçlarda en az yüzde 40 yerlilik şartı aranması zorunlu hale getirildi. Bu kriter, yerli üretimi desteklemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
Yerlilik oranı şartı nedeniyle ithal araçların büyük bölümü kapsam dışında kalırken Türkiye’de üretilen veya belirli oranda yerli katkı içeren modeller ön plana çıkmaktadır. Bu durum tercih edilebilecek araç listesini doğrudan etkilemektedir.
ÖTV muafiyetiyle satın alınan araçların satışına ilişkin süre sınırı da güncellendi. Daha önce 5 yıl olan satış yasağı süresi yeni düzenleme ile 10 yıla çıkarıldı. Bu süre dolmadan aracın satılması durumunda, ödenmeyen ÖTV tutarının tahsil edilmesi söz konusu olmaktadır.
Bu nedenle araç alımı yapacak bireylerin uzun vadeli kullanım planı yapması gerekmektedir.
2026 yılı itibarıyla belirlenen şartlara uygun olarak ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar şu şekilde:
