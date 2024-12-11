Enpara çöktü mü? Vatandaşlar dijital bankacılık uygulamasına giriş yapmakta sorun yaşadı

11 Aralık 2024 00:31 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 00:32

Enpara müşterileri, 10 Aralık Salı günü dijital bankacılık hesaplarına giriş yapmakta sorun yaşıyor. Vatandaşlar Enpara'nın çöküp çökmediğini merak ediyor.

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Sabah saatlerinden itibaren birçok müşteri, dijital bankacılık uygulamalarına giriş yapamadığı için şikâyetlerde bulundu.

Vatandaşlar Enpara uygulamasında yaşanan sıkıntıların sebebini merak ediyor

ENPARA SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

10 Aralık 2024 Salı QNB Finansbank​ ve Enpara müşterileri internet ve mobil bankacılık hizmetlerinde erişim sorunlarıyla karşılaştı.

Vatandaşlar uygulamalara giriş yapak istediğinde “Geçici bir hata oluştu” mesajıyla karşılaştı.

Sorunun kaynağına dair kurumdan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, erişim sıkıntısının sistemsel bir teknik arızadan kaynaklandığı iddia ediliyor.

ENPARA AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Öte yandan yaşanan sorunlara ilişkin şikâyetlerin artmasının ardından Enpara’dan açıklama geldi.

X hesabı üzerinden yapılan açıklamada kısa süreli sorun yaşandığı ve sorunun kısa süre içinde çözüleceği belirtildi.