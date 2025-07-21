Enzo Millot kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Galatasaray Mertens’in yerine onu düşünüyor

Galatasaray yeni sezonda Avrupa’da başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Oshimen transferini bitirme noktasına gelen Sarı kırmızılılarda Dries Mertens'in yerine 10 numara pozisyonu için henüz bir hamle yapılmadı.

ENZO MİLLOT GALATASARAY’A GELECEK Mİ?

Alman basınında yer alan iddialara göre; Galatasaray, Enzo Millot için temaslara başladı.

Şampiyonlar Ligi ve yüksek maaş sebebiyle oyuncunun transfere sıcak baktığı belirtildi.

Okan Buruk’un oyuncuyu istediği ve Millot’un da takımından ayrılmak istediği konuşuluyor ancak transfer henüz resmiyet kazanmış değil.

ENZO MİLLOT PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Enzo Millot 17 Temmuz 2002’de Fransa’nın Lucé kentinde dünyaya geldi.

Genç yaşta katıldığı altyapılarla futbola başlayan oyuncu 2021 Ağustosunda 1.75 milyon euro bonservis bedeliyle VfB Stuttgart’a transfer oldu.

Sol ayağını etkili kullanan genç oyuncu 10 numara pozisyonunda kilit rol oynuyor.

Millot’un güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro.