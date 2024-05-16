Epic Games 13 Haziran'a kadar 1 aylık ücretsiz Discord Nitro hediye edeceğini duyurdu

16 May 2024 21:34 - Güncelleme : 16 May 2024 22:02

Epic Games, Mega İndirimler kapsamında pek çok oyunu indirimli sundu.

Ayrıca, bir sürpriz daha yaparak Discord Nitro'yu da 1 ay boyunca ücretsiz olarak hediye edeceğini duyurdu.

Nitro ile Discord'un sunduğu premium özelliklere ücretsiz erişilebiliyor.

Bu kampanyadan faydalanabilmek için önemli şart, son 1 yıl içinde Discord Nitro aboneliği kullanmamış olmak.

Alabilmek için, Epic Games hesabına giriş yapıp arama çubuğuna 'Discord Nitro' yazmak yeterli.

Ardından açılan sayfada 'Yükle' seçeneğini seçmek ve kullanmak için de 'Hemen Kullan' seçeneğini seçmek gerekiyor.