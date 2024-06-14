Epic Games Store 13-20 Haziran tarihleri arasında vereceği ücretsiz oyunları duyurdu

14 Haziran 2024 19:35 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 19:22

Epic Games Store, her hafta oyunculara ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor.

Bu hafta, 13-20 Haziran tarihleri arasında iki yeni oyun ücretsiz olarak dağıtılacak.

Idle Champions of the Forgotten Realms ve Redout 2, bu haftanın ücretsiz oyunları arasında yer alıyor.

Kullanıcılar, bu oyunları belirtilen tarihler arasında kütüphanelerine ekleyebilirler.

IDLE CHAMPIONS OF THE FORGOTTEN REALMS HANGİ İÇERİKLERİ SUNUYOR?

Dungeons & Dragons strateji tarzını sevenler için Idle Champions of the Forgotten Realms, bu hafta boyunca bazı içerikleri ücretsiz olarak sunacak.

Oyuna giriş yapan kullanıcılar, değeri 100 dolardan fazla olan Duke Ravengard’s Champions of Renown Pack’e sahip olabilecek.

REDOUT 2 NEDİR?

Arcade-yarış kategorisinde dikkat çeken Redout 2, tek oyunculu hikaye modu ve çok oyunculu yarışlarıyla öne çıkıyor.

Fütürist yarışlarda üst düzey hızlarda yarışma imkanı sunan oyunda, araçları özelleştirme ve kendi haritanızı oluşturma fırsatı bulunuyor.

Oyunun Steam fiyatı 465 TL civarında. Epic Games'te ise tamamen ücretsiz.