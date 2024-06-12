Epic Games veri tabanı sızdırıldı, GTA 6 haberi beklenirken Rockstar Games'in başka bir PC oyunu yayınlayacağı öğrenildi

12 Haziran 2024 19:15 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 18:52

Rockstar Games GTA Online'a yaz güncellemesi geleceğini duyurdu, tarih henüz belli değil

Rockstar Games GTA Online'a yaz güncellemesi geleceğini duyurdu, tarih henüz belli değil

Epic Games'in veri tabanı sızıntısı, oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

Herkesin merakla beklediği GTA 6 ile ilgili haberler beklenirken, sızıntıdan çıkan bilgiler Rockstar Games'in başka bir PC oyunu yayınlayacağını ortaya koydu.

Sızdırılan veriler, Rockstar Games'in yeni bir PC oyunu üzerinde çalıştığını ve bu oyunun Epic Games Store'da yer alacağını gösterdi.

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Henüz detaylar belirsizliğini korurken, bu durum oyun severler arasında büyük bir heyecan ile karşılandı.

Rockstar Games'in hangi oyunu piyasaya süreceği konusunda spekülasyonlar hızla yayıldı.

Epic Games yetkilileri, sızıntıdan dolayı üzüntü duyduklarını ve güvenlik önlemlerini artıracaklarını belirtti.

Oyun severler, Rockstar Games'in henüz açıklanmamış ve sızdırılan oyununun Red Dead Redemption oyunlarının PC versiyonu olduğunu düşünüyor.

Resmi bir açıklama yapmasını ve detayları paylaşmasını sabırsızlıkla bekliyor.