Epic Games yaz indirimleri 2025 saat kaçta? Yüzlerce oyunun fiyatında düşüş bekleniyor

Dünyanın en büyük dijital oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games, her yıl belirli haftalarda kullanıcılarına indirim etkinlikleri düzenliyor. Bu etkinliklerden biri olan yaz indirimleri ise 2025 Temmuz ayına girmemiz ile birlikte gündeme geldi.

Oyuncuların dört gözle beklediği 2025 Epic Games yaz indirimlerinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

EPİC GAMES YAZ İNDİRİMLERİ 2025 SAAT KAÇTA?

Epic Games tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 yılında yaz indirimleri 17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak. İndirimler 2 hafta boyunca bitecek ve 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihlerde oyuncular yüzlerce oyuna indirimli bir şekilde sahip olabilecekler.

Yaz indirimlerinin ardından 2025 yılı içerisinde Epic Games'de uygulanacak olan diğer indirim dönemleri şöyle:

tEfsane Cuma İndirimi: 27 Kasım- 4 Aralık 2025

Kış İndirimi: 11 Aralık 2025- 8 Ocak 2026

EPİC GAMES İNDİRİM KUPONU VERİYOR MU, NASIL ALINIR?

Epic Games genel olarak indirim dönemlerinde kullanıcılarının hesaplarına indirim kuponu da tanımlıyor. Oyuncular hem yaz indirimlerini hem de kuponları bir araya getirerek birçok oyuna oldukça uygun fiyatlardan sahip olabiliyorlar.

2025 yaz indirimlerinde Epic Games'in indirim kuponu dağıtıp, dağıtmayacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. İndirimlerin başlamasının ardından indirim kuponunun verilip verilmeyeceğinin belli olması bekleniyor.