Epic Games'in 9-16 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz dağıtacağı oyunlar belli oldu

10 May 2024 00:13 - Güncelleme : 10 May 2024 00:16

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtma geleneğini sürdürüyor.

Şirket, 9-16 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak sunacağı oyunları açıkladı.

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak sunacağı oyunlar arasında Circus Electrique ve Firestone Free Offer bulunuyor.

Her iki oyun da farklı türlerde ve farklı oynanış deneyimleri sunarak geniş bir kitleye hitap ediyor.

Circus Electrique, eğlenceli ve renkli atmosferiyle dikkat çekerken, Firestone Free Offer ise heyecan dolu bir macera sunuyor.

Her iki oyun da oyunculara ücretsiz olarak sunulacak ve belirtilen tarihler arasında Epic Games Store üzerinden indirilebilecek.