Epic Games'in haftalık ücretsiz oyun kampanyasından bu hafta Türkiye yararlanamayacak

17 May 2024 16:32 - Güncelleme : 17 May 2024 16:37

Epic Games 13 Haziran'a kadar 1 aylık ücretsiz Discord Nitro hediye edeceğini duyurdu

Epic Games 13 Haziran'a kadar 1 aylık ücretsiz Discord Nitro hediye edeceğini duyurdu

Epic Games, son yıllarda oyuncuların ilgisini çekmek için pek çok kampanya düzenliyor.

Haftalık ücretsiz oyunlarıyla dikkatleri üzerine toplayan firma, bu hafta Türk oyuncuları üzecek bir haber ile geldi.

Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu Dragon Age Inquisition: GOTY versiyonu oldu, ancak bu oyun Türkiye’de erişime kapalı.

Dragon Age Inquisition: GOTY Edition, birçok oyuncu tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu.

Ancak, oyunun Türkiye'de yasaklı olması nedeniyle kampanyadan yararlanılamıyor.

Oyun, Türkiye dışında 10 ülkede daha erişime kapalı.

Türk oyuncuların, bir sonraki kampanyayı beklemeleri gerekecek.