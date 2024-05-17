Epic Games'in haftalık ücretsiz oyun kampanyasından bu hafta Türkiye yararlanamayacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 16:32 - Güncelleme : 17 May 2024 16:37
Epic Games’in merakla beklenen haftalık ücretsiz oyun kampanyasında bu hafta hangi oyun hediye edilecek? Türkiye’deki oyuncular neden bu kampanyadan yararlanamayacak? Her hafta heyecanla beklenen Epic Games etkinliği bu sefer Türkiye'deki kullanıcıları üzdü. İşte detaylar...
Epic Games, son yıllarda oyuncuların ilgisini çekmek için pek çok kampanya düzenliyor.
Haftalık ücretsiz oyunlarıyla dikkatleri üzerine toplayan firma, bu hafta Türk oyuncuları üzecek bir haber ile geldi.
Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu Dragon Age Inquisition: GOTY versiyonu oldu, ancak bu oyun Türkiye’de erişime kapalı.
Dragon Age Inquisition: GOTY Edition, birçok oyuncu tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu.
Ancak, oyunun Türkiye'de yasaklı olması nedeniyle kampanyadan yararlanılamıyor.
Oyun, Türkiye dışında 10 ülkede daha erişime kapalı.
Türk oyuncuların, bir sonraki kampanyayı beklemeleri gerekecek.
Kaynak: TGRT Haber