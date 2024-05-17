Epic Games'in ücretsiz oyunu Dragon Age: Inquistion Türkiye'de yasak olduğu için alınamıyor

17 May 2024 13:33 - Güncelleme : 17 May 2024 14:16

Dünyanın en büyük dijital oyun satın alma mağazalarından biri olan Epic Games "Mega İndirim 2024" kampanyasını başlatmıştı.

Kampanya kapsamında her hafta platform büyük bir oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına verecek.

Bu hafta kampanya kapsamında Dragon Age: Inquisition - Game of the Year Edition oldu.

Ancak Türkiye'de bulunan kullanıcılar oyunu aldıklarında "Kütüphane" bölümüne eklenmediğini gösteren bir hata ile karşılaştı.

Kullanıcılar tarafından Dragon Age: Inquisition neden eklenmiyor sorusunun cevabı araştırılıyor.

Dragon Age: Inquisition oyununun içeriğinde yer alan bazı unsurlar nedeniyle Türkiye dahil olmak üzere 10 ülkede erişimi bulunmuyor.

Epic Games tarafından konu ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.