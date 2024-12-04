Epic Games’te bu hafta ücretsiz olan oyunlar merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

04 Aralık 2024 19:32 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 19:53

Epic Games Store’da, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunlar ücretsiz olarak oyunseverlere sunuluyor. Ücretsiz olacak oyunlar merak ediliyor.