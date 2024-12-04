Epic Games’te bu hafta ücretsiz olan oyunlar merak ediliyor
Epic Games Store’da, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunlar ücretsiz olarak oyunseverlere sunuluyor. Ücretsiz olacak oyunlar merak ediliyor.
Epic Games Store, her hafta oyunculara ücretsiz farklı farklı oyunlar sunmaya devam ediyor.
EPİC GAMES’TE BU HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ?
28 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında Brotato isimli oyunu ücretsiz olarak indirilebilecek.
Oyunda, Potato World’den gelen bir patatesi hareket ettiriyorsunuz.
Yabancı bir gezegene düşen ve tek başına hayatta kalmaya çalışan bu karakter, düşmanlara karşı kendini savunmak için otomatik silahlar kullanmak zorunda kalıyor.
EPİC GAMES’TE GELECEK HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ?
Epic Games Store, 5-12 Aralık tarihlerinde Otobüs Simülatörü 21 Sonraki Durak ve Lego Star Wars ücretsiz olarak sunacak.
Bus Simulator 21’de oyun severler, otobüs sürme deneyimini yaşayabilecekler.
Lego Star Wars oyunu ise LEGO’nun eğlenceli ve esprili tarzıyla Star Wars evrenini keşfetmenizi sağlıyor.