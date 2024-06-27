Epic Mickey: Rebrushed 24 Eylül’de yayınlanacak

27 Haziran 2024 17:48 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:29

Disney+ geri adım attı: Türk dizi ve filmlerini yeniden yayınlayacak

Disney+ geri adım attı: Türk dizi ve filmlerini yeniden yayınlayacak

Warren Spector’ın yapımcılığını üstlendiği Epic Mickey serisinin ilk oyununun Remake versiyonu, Epic Mickey: Rebrushed, hayranlarıyla buluşacak.

Purple Lamp tarafından geliştirilen oyun, PC ve konsollarda yayınlanacak.

EPIC MICKEY REBRUSHED NE ZAMAN ÇIKACAK?

Epic Mickey: Rebrushed, 24 Eylül 2024 tarihinde yayınlanacak.

Dün paylaşılan yeni fragman ile oyunun çıkış tarihi duyuruldu.

Oyunun standart ve koleksiyoncu sürümleri şu anda ön siparişe açık.

Koleksiyoncu sürümünü sipariş edenler, özel kostümlere erişim sağlayacak ve oyunu bir gün önceden deneyimleme fırsatı bulacaklar.

OYUNDA NE GİBİ YENİLİKLER VAR?

Oyun, orijinal grafiklerden esintiler taşısa da geliştirilmiş görseller ve daha efektif vuruş hareketleri sunuyor.

Buna rağmen, hikâye orijinaline sadık kalacak.

Epic Mickey: Rebrushed, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S|One ve Nintendo Switch’te 24 Eylül 2024’te yayınlanacak.