Epikriz raporu, hastanın hastaneye yatışı, tedavi süreci ve taburcu olma durumunu özetler

18 Ekim 2024 11:51 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:03

Son zamanlarda gündemde olan Yenidoğan çetesi konusunda geçen Epikriz terimi merak ediliyor. Epikriz nedir, kimlere verilir araştırılırken raporun içerisinde koyulan teşhis, kullanılan ilaçlar ve hastanın semptomları gibi bilgiler de bulunuyor.

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12 bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen hastanelerin nerede olduğu bilinmiyor

Türkiye'nin gündeminde yer alan Yenidoğan Çetesi konusunda gelişmeler devam ediyor. Raporun içerisinde hastaya konulan teşhis ve kullandığı ilaçlar da yer alıyor. Nereden alındığı ise merak konusu oldu.

Hastanelerde kullanılan ve sık sık duyduğumuz Epikriz raporu terimine dair bilgileri derledik.

EPİKRİZ RAPORU NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Hastalar tarafından hastalık​ süreci hakkında doktor tarafından yapılan değerlendirmenin yer aldığı ve taburcu edildiğinde yapılan değerlendirmelerin yer aldığı rapordur.

Hastanın hastaneye girişinden çıkış yaptığı ana kadar geçen zamandaki tüm işlemleri ve tanılarının yer aldığı epikriz raporu, sağlık kuruluşlarında bulunan doktorlarında kendi arasında paylaşabildiği belgedir.

Hastanın sağlık kuruluşuna başvurduğu anda düzenlenen rapor türü olan Epikrizin içerisinde kullandığı ilaçlar, tahliller ve teşhisler bulunuyor.

Kişinin ameliyatta olumlu ve olumsuz karşılaşabileceği durumlar da yer alıyor.

EPİKRİZ RAPORU NEDEN, KİM TARAFINDAN VERİLİR?

Rapor, kişilerin daha önce geçirdikleri sağlık sorunlarının doktor tarafından görülmesini sağlar.

Aynı hastalığı olan kişinin farklı doktora başvurması halinde doktor, genel bilgilere kolayca ulaşabilir.

Uygun görülen tedaviyi hastanın daha önce görüp görmediği öğrenilir.

Hastaya yanlış tedavi yapılmasını önler. Rapor, hastanın sağlık kuruluşundan talep etmesi halinde verilir. Hasta, sağlık kuruluşunun ilgili bölümüne başvurarak raporu elde edebilir.