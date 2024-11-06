Ercüment Cafer Bayegan kimdir? Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı satın aldı

06 Kasım 2024 11:56 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:32

İstanbul Boğazı'ndaki lüks bir yalıyı 32 milyon dolara satın almasının ardından gündeme gelen Ercüment Cafer Bayegan'ın hayatı ve kariyeri gündem oldu. Vatandaşlar tarafından Ercüment Cafer Bayegan kimdir, nereli, ne iş yapıyor sorularının cevapları araştırılıyor. Ercüment Cafer Bayegan, kimya sanayii üzerinde faaliyetler gösteren bir iş insanı olarak tanınıyor.

İstanbul Üsküdar ilçesine bağlı Vaniköy'de bulunan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı, Neşet-Şirin Yalçın çifti tarafından 2014 yılında satışa çıkarılmıştı.

Ortaya çıkan bilgilere göre yalı iş insanı Ercüment Cafer Bayegan tarafından 32 milyon dolara satın alındı.

Yalının satın alınmasının ardından vatandaşlar Ercüment Cafer Bayegan kimdir, nereli, ne iş yapıyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

ERCÜMENT CAFER BAYEGAN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

İş dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Ercüment Cafer Bayegan, kimya sanayii üzerine odaklanan hem yurt içi hem de yurt dışında ticaret yapan bir iş insanı olarak tanınıyor.

Bayegan Grup, Türkiye'nin en büyük polimer ve kimyasal hammadde tedarikçileri arasında yer alıyor.

Şirket kimya sanayinin yanı sıra tedarik, pazarlama, lojistik, depolama, dağıtım, finans, risk yönetimi, üretim ve Ar-Ge faaliyetleri de yapıyor.