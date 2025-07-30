Erdal küçük kimdir neden vefat etti? Cem Küçük’ün babası hayatını kaybetti

İstanbul
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük’ün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Erdal Küçük'ten haber alamayan yakınları, bölgede arama çalışması başlattı.
Küçük'ün, fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdal Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Erdal Küçük, Gazeteci Cem Küçük’ün babasıdır.
74 yaşındaki Erdal Küçük’ün, kalp rahatsızlığı olduğu biliniyor.
Ancak, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.