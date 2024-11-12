Eren Dinkci kimdir? Milli Takım kadrosuna eklendi

12 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:02

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde mücadelesini sürdürürken bugün kadroda değişiklikler yaşandı. Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkması üzerine Eren Dinkci ve Yasin Özcan aday kadroya dahil oldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldığı belli oldu

Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldığı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Eren Dinkci ve Yasin Özcan aday kadroya eklendi. Eren Dinkci'nin hangi takımda oynadığı ve yaşı da gündeme geldi.

2001 doğumlu olan oyuncu, Almanya doğumlu olurken seçimini Türkiye'den yana yaptı.

EREN DİNKCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

13 Aralık 2001 tarihinde dünyaya gelen oyuncu forvet pozisyonunda forma giyiyor.

Almanya doğumlu olan Dinkci, Freiburg takımının kadrosunda yer alıyorken ilk kez memleket kulübü SC Borgfeld'de oynamıştı.

2019 senesinde Werder Bremen ile 2022'ye kadar süren bir sözleşme imzaladı. Temmuz 2019 tarihinde ise 6 aylığında SC Borgfeld'e kiralandı.

19 Aralık 2020'de Bundesliga'da ilk profesyonel maçına Mainz 05 karşısında çıktı.

EREN DİNKCİ MİLLİ TAKIM KADROSUNDA MI?

Bugün TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Dinkci, aday kadroya dahil edildi. Açıklama şöyle oldu:

"UEFA Uluslar Ligi’ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri’de Galler’i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya’nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi"