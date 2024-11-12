Eren Dinkçi ve Yasin Özcan A Milli Takım kadrosuna dâhil edildi

12 Kasım 2024 17:13 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:33

A Milli Takım’da Ferdi Kadıoğlu sakatlığının ardından Eren Dinkçi ve Yasin Özcan kadroya çağrıldı. Freiburg’da forma giyen Eren Dinkçi’nin kariyeri merak konusu oldu.

Türkiye A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'le oynayacağı maç öncesi Ferdi Kadıoğlu’nun sakatlanması planlarda değişikliğe neden oldu.

Bu değişiklikle birlikte Eren Dinkçi ve Yasin Özcan’a da forma şansı doğmuş oldu.

EREN DİNKÇİ KİMDİR? İLK KEZ KADRODA

23 yaşındaki Eren Dinkçi, Alman ekibi Freiburg’da forma giyiyor. Dinkçi, ilk kez A Milli Takım forması giymek üzere kadroya dâhil edildi.

Bu sezon Bundesliga'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, milli takıma yeni bir hücum gücü katma potansiyeliyle gözleri üzerine çekti.

YASİN ÖZCAN YENİDEN MİLLİ KADRODA

Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki genç savunma oyuncusu Yasin Özcan, geçtiğimiz yıl ilk kez milli takım aday kadrosuna çağrılmıştı, ancak sahada süre alma şansı bulamamıştı.

Bu sezon Kasımpaşa'da tüm maçlarda forma giyerek takımına güven veren Özcan, ikinci kez A Milli Takım kadrosuna dâhil edildi ve bu kez oyunda yer alması bekleniyor.