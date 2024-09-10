Eren Elmalı Trabzonspor'da sol bek pozisyonunda oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

10 Eylül 2024 10:20 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:29

A Milli Takım'ın İzlanda kadrosunda yer alan Eren Elmalı gösterdiği performansla gündem oldu. Sol bek olarak görev yapan oyuncunun hangi takımda oynadığı taraftarlar tarafından merak edildi

9 Eylül 2024 tarihinde Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında İzlanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilk 11'de başlayan Eren Elmalı gösterdiği başarılı performansın ardından gündem oldu. Taraftarlar Eren Elmalı'nın hangi takımda oynadığını ve kariyerini merak etmeye başladı. EREN ELMALI KİMDİR, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR? Eren Elmalı, 7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sol bek pozisyonunda oynayan 1,80 boyundaki milli futbolcu 2011 yılında Kartalspor altyapısında kariyerine başladı. 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa altyapısına geçiş yaptıktan sonra A takıma yükselen Eren Elmalı, Kasımpaşa ile 36 maça çıktı. 2019 yılında Silivrispor'a kiralık olarak giden genç yıldız 2022 yılında ise Trabzonspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile 41 maça çıktı ve toplam 3 bin 659 dakika süre aldı. Bu maçlarda 1 gol 2 asist katkısı yapan Eren Elmalı sezon boyunca sadece 11 sarı kart gördü. İlgili Haberler Türkiye, İzlanda engelini Kerem Aktürkoğlu ile geçti!