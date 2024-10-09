Erişim engeli getirilen Discord yerine kullanılabilecek benzer uygulamalar

09 Ekim 2024 09:07 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:57

Sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması Discord'a BTK tarafından erişim engeli getirildi. Getirilen erişim engelinin ardından Discord yerine kullanılabilecek alternatif uygulamalar gündeme geldi.

Son zamanlarda olumsuz olaylarla gündeme gelen sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması Discord​'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli​ getirildi.

Getirilen erişim engelinin ardından Discord alternatifi olabilecek uygulamalar vatandaşlar tarafından merak edildi.

DİSCORD BENZERİ UYGULAMALAR

Discord kullanıcılar tarafından diğer uygulamalara göre daha basit ve sade bir tasarıma sahip olduğu için tercih ediliyordu.

Ancak zaman içerisinde Discord'a alternatif olarak kullanılabilecek birçok uygulama gelişti.

SLACK

Slack, Discord'u işlerinde kullanan kullanıcılara daha iyi bir alternatif olarak yer alıyor.

Kanallar yoluyla sağlanan iletişim daha profesyonel bir iş akışına olanak sağlıyor.

Dosya paylaşımı ve bildirim kontrolleri de Discord'a göre daha ön plana çıkıyor.

MİCROSOFT TEAMS

Microsoft'un uzun yıllardır geliştirdiği Teams uygulaması aynı Discord'da olduğu gibi video, ses ve yazı bazlı iletişime olanak sağlıyor.

Uygulama iş yerleri ve profesyonel topluluklar tarafından uzun yıllardır kullanılıyor.

SKYPE

Discord öncesinde görüntülü konuşmak için en popüler uygulamalardan olan Sykpe erişim engelinin ardından tekrardan gündeme geldi.

Aynı Discord'da olduğu gibi Skype'da da arkadaşlarınız ile görüntülü konuşabilir ve mesajlaşabilirsiniz.

TEAMSPEAK

Discord'a alternatif olabilecek olan uygulamaların başında Teamspeak geliyor.

Uygulama Discord öncesinde Türkiye'de oldukça yaygın olarak kullanılıyordu.

Ayrıca hala ciddi bir oranda Türkiye'de kullanıcısı da bulunuyor.

Daha hızlı ve basit olmasından dolayı özellikle FPS oyuncuları tarafından tercih ediliyor.

Ancak Teamspeak'i tarayıcınızdan kullanmanın bir imkanı bulunmuyor. Platformu kullanmak için mecburen uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

MUMBLE

Aynı Teamspeak'de olduğu gibi Mumble'da düşük gecikmeli sesli aramalar için tasarlanmış bir program olarak ortaya çıkıyor.

Kullanımı ücretsiz olan program DDOS korumasına sahip olmadığı için bazı güvenlik problemleri barındırıyor.

DİSCORD NEDEN KAPATILDI, ÇÖKTÜ MÜ?

Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçları işlendiğine dair yeterli şüphelerin bulunduğunu belirtti.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar neticesinde Discord uygulamasına erişim engeli getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc)

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Discord'un ne zaman açılacağıyla ilgili henüz yetkili makamlardan bir açıklama yapılmadı.

Uygulamaların yetkilileri veya resmi makamlardan konuyla ilgili bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.