Erkan Tan istifa ettiği için Sabah Ajansı programında yok

13 Eylül 2024 08:59 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:33

A Haber ekranlarında sabah haberlerini sunan Erkan Tan bugünün programında yer almadı. Erkan Tan neden Sabah Ajansı programında yok, istifa mı etti soruları gündeme geldi.

A Haber ekranlarında Sabah Ajansı adlı programın sunucusu Erkan Tan bugün yayınlanan bölümde yer almadı.

Ünlü sunucunun programın yayınlandığı bölümde yer almaması nedenini sosyal medya hesabından açıkladı.

Yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar Erkan Tan neden Sabah Ajansı programında yok, istifa mı etti sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

ERKAN TAN SABAH AJANSI PROGRAMINDA NEDEN YOK, İSTİFA MI ETTİ?

Erkan Tan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini belirterek artık Sabah Ajansı programını sunmayacağını açıkladı.

Ünlü sunucunun yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

ERKAN TAN KİMDİR?

Erkan Tan, 6 Ağustos 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

57 yaşındaki ünlü sunucu babasının mesleği nedeniyle ilkokulu ve ortaokulu farklı şehirlerde okudu.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Erkan Tan üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.

Mezun olduktan bir yıl sonra TRT'nin açmış olduğu spikerlik sınavını kazandı ve çalışmaya başladı.

1989-1999 yılları arasında TRT kanallarında birçok programda görev aldı.

TV8 ve Beyaz TV ekranlarında yayınlanan birçok haber programının sunuculuğunu yapan Erkan Tan, 2015 yılından beri ise A Haber kanalında Sabah Ajansı programında sunuyordu.