Erkekler dul maaşı alabilir mi? Yeni düzenleme geldi

24 Ocak 2025 16:40 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:46

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan sevindiren açıklama geldi. Erkeklerin dul maaşı alıp almayacağı binlerce kişinin gündemindeydi.

Kadınlara verilen dul maaşını artık şartları sağlayan erkekler de alabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu​, erkeklerin dul maaşı alabileceğine dair açıklamada bulundu.

ERKEKLER DUL MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu, belirli şartları sağlayanların dul maaşı alabileceğini duyurdu. Eşini kaybetmiş olan ve koşulları sağlayan erkekler dul maaşı alabilecek.

ERKEK DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI NEDİR?

Vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması şartlar arasında yer alıyor. Yaş sınırlaması olmazken bu koşulu sağlayanlar dul maaşı almak için SGK'ya başvuruda bulunabiliyor. Bazı ek sosyal haklardan faydalanmak için belirli yaş şartları bulunduğu da öğrenildi.

Başvuru yapacak olanların vefat eden eşinin sigorta türü ve primi inceleniyor.

ERKEK DUL MAAŞ BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Vefat eden eşi en az 1800 prim gününe sahip olanlar gerekli belgeleri hazır ederek SGK müdürlüklerine başvuruda bulunacaklar.